Sud, Delrio annuncia grandi opere: "Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie"

di Redazione

11/08/2015

Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture, ha affermato che il Governo ha in serbo grandi opere per rendere il Sud Italia più forte e competitivo

  "In 20 mesi sbloccheremo opere per un punto di Pil, almeno 15-16 miliardi in tutta Italia. E se il Sud sarà capace di far fruttare i fondi europei crescerà del 2,5-3%. Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie. Faremo molta cura del ferro, specie nelle tratte di Calabria, Sicilia e Sardegna", ha asserito Delrio durante un'intervista a 'Repubblica'. Il ministro delle Infrastrutture si è fatto anche paladino del premier Renzi: "Renzi è stato il primo premier fisicamente presente nelle aree di crisi del Sud ogni tre mesi, abbiamo un piano per tutto: scuola, dissesto, porti, aeroporti, strade, autostrade, cultura, impresa, ricerca". Insomma, sembra proprio che il Governo voglia fare sul serio per rafforzare il Sud Italia. Voi che ne pensate?
