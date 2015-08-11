Sud, Delrio annuncia grandi opere: "Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie"
di Redazione
11/08/2015
Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture, ha affermato che il Governo ha in serbo grandi opere per rendere il Sud Italia più forte e competitivo"In 20 mesi sbloccheremo opere per un punto di Pil, almeno 15-16 miliardi in tutta Italia. E se il Sud sarà capace di far fruttare i fondi europei crescerà del 2,5-3%. Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie. Faremo molta cura del ferro, specie nelle tratte di Calabria, Sicilia e Sardegna", ha asserito Delrio durante un'intervista a 'Repubblica'. Il ministro delle Infrastrutture si è fatto anche paladino del premier Renzi: "Renzi è stato il primo premier fisicamente presente nelle aree di crisi del Sud ogni tre mesi, abbiamo un piano per tutto: scuola, dissesto, porti, aeroporti, strade, autostrade, cultura, impresa, ricerca". Insomma, sembra proprio che il Governo voglia fare sul serio per rafforzare il Sud Italia. Voi che ne pensate?
Articolo Precedente
Marina di Camerota, ragazzo muore al Ciclope: colpito da rocce
Articolo Successivo
Estate: troppi vu cumprà sulle spiagge, Forza Italia propone check point
Redazione