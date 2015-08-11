Home Cronaca Marina di Camerota, ragazzo muore al Ciclope: colpito da rocce

di Redazione 11/08/2015

Un altro ragazzo muore durante una serata in discoteca. Stavolta, però, non c'entrano droga e alcol. Il responsabile della morte del 27enne è un nubifragio Nelle ultime ore, un potente nubifragio ha sferzato il centro-sud dell'Italia: nella notte si sono registrate piogge intense. Il 27enne di Mugnano, in provincia di Napoli, voleva divertirsi un po' nella notte di San Lorenzo e, invece, ha trovato la morte. Diversi pezzi di roccia, staccatisi dal costone, hanno colpito il ragazzo mentre ballava nella discoteca Ciclope di Marina di Camerota. Le rocce che hanno colpito il 27enne sono cadute da un'altezza di circa 60 metri. Il giovane è morto sul colpo. I carabinieri, su ordine della Procura di Vallo della Lucania, hanno sequestrato il Ciclope, nota discoteca all'aperto. I militari hanno iniziato ad indagare per fare chiarezza su quello che è avvenuto la notte scorsa.

