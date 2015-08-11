Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marina di Camerota, ragazzo muore al Ciclope: colpito da rocce

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un altro ragazzo muore durante una serata in discoteca. Stavolta, però, non c'entrano droga e alcol. Il responsabile della morte del 27enne è un nubifragio

  Nelle ultime ore, un potente nubifragio ha sferzato il centro-sud dell'Italia: nella notte si sono registrate piogge intense. Il 27enne di Mugnano, in provincia di Napoli, voleva divertirsi un po' nella notte di San Lorenzo e, invece, ha trovato la morte. Diversi pezzi di roccia, staccatisi dal costone, hanno colpito il ragazzo mentre ballava nella discoteca Ciclope di Marina di Camerota. Le rocce che hanno colpito il 27enne sono cadute da un'altezza di circa 60 metri. Il giovane è morto sul colpo. I carabinieri, su ordine della Procura di Vallo della Lucania, hanno sequestrato il Ciclope, nota discoteca all'aperto. I militari hanno iniziato ad indagare per fare chiarezza su quello che è avvenuto la notte scorsa.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elizaveta Bulokhova: modella che ha sconfitto cancro alla mandibola, foto su Instagram

Articolo Successivo

Sud, Delrio annuncia grandi opere: "Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016