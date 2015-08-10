Home Attualità Estate: troppi vu cumprà sulle spiagge, Forza Italia propone check point

di Redazione 10/08/2015

Popolano da anni le spiagge italiane e, spesso, infastidiscono chi vuole rilassarsi un po', dopo un anno di duro lavoro. Parliamo di quelli che volgarmente vengono definiti 'vù cumprà', ovvero immigrati che tentano di vendere di tutto, dalle radio ai tappeti, dai costumi ai giocattoli Forza Italia dice basta ai 'vu cumprà', proponendo la presenza di veri e propri 'check point' sulle spiagge per verificare se gli immigrati abbiano il permesso di soggiorno e l'autorizzazione a vendere la merce sulle spiagge. Giorgio Silli, responsabile nazionale immigrazione di Forza Italia, ha sottolineato in un comunicato: "A norma deve corrispondere sanzione. Quando si è in uno Stato di diritto degno di questo nome, il rispetto delle norme deve essere verificato costantemente e non lasciato al caso, soprattutto quando i numeri non lo permettono. Chiunque villeggi al mare, da ogni parte d'Italia, si sarà reso conto ce il fenomeno degli ambulanti sulle spiagge, i cosiddetti volgarmente vu cumprà è aumentato vertiginosamente tanto da essere diventato insopportabile. Ogni 5 minuti, dico 5, sei costretto, nel migliore dei casi, a sorridere ed a dire 'no grazie'...". Silli, al termine della nota, loda il sindaco di Pietrasanta, che ha invocato i militari sulle spiagge per costringere i vu cumprà ad andarsene.

