Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Estate: troppi vu cumprà sulle spiagge, Forza Italia propone check point

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Popolano da anni le spiagge italiane e, spesso, infastidiscono chi vuole rilassarsi un po', dopo un anno di duro lavoro. Parliamo di quelli che volgarmente vengono definiti 'vù cumprà', ovvero immigrati che tentano di vendere di tutto, dalle radio ai tappeti, dai costumi ai giocattoli

    Forza Italia dice basta ai 'vu cumprà', proponendo la presenza di veri e propri 'check point' sulle spiagge per verificare se gli immigrati abbiano il permesso di soggiorno e l'autorizzazione a vendere la merce sulle spiagge. Giorgio Silli, responsabile nazionale immigrazione di Forza Italia, ha sottolineato in un comunicato: "A norma deve corrispondere sanzione. Quando si è in uno Stato di diritto degno di questo nome, il rispetto delle norme deve essere verificato costantemente e non lasciato al caso, soprattutto quando i numeri non lo permettono. Chiunque villeggi al mare, da ogni parte d'Italia, si sarà reso conto ce il fenomeno degli ambulanti sulle spiagge, i cosiddetti volgarmente vu cumprà è aumentato vertiginosamente tanto da essere diventato insopportabile. Ogni 5 minuti, dico 5, sei costretto, nel migliore dei casi, a sorridere ed a dire 'no grazie'...". Silli, al termine della nota, loda il sindaco di Pietrasanta, che ha invocato i militari sulle spiagge per costringere i vu cumprà ad andarsene.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sud, Delrio annuncia grandi opere: "Rafforzeremo i collegamenti tra porti, strade e ferrovie"

Articolo Successivo

Svezia, follia nello store Ikea di Vasteras: due morti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025