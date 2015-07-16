Loading...

Superenalotto, vincita record Acireale: 21,8 milioni

16/07/2015

Vincita record al Superenalotto ad Acireale, in provincia di Catania. Un fortunato giocatore ha centrato la sestina esatta ed intascherà la bellezza di 21,8 milioni di euro. Era dallo scorso 21 marzo che si attendeva il 6

  Agipronews ha dichiarato che "il jackpot centrato questa sera vale più della somma dei tre precedenti, da 18,7 milioni di euro". Il vincitore, però, dovrà versare allo Stato ben 1,3 milioni di euro in virtù della nuova 'tassa sulla fortuna', prevista 3 anni fa, che consiste in un prelievo pari al 6% sulle vincite superiori ai 500 euro. Il Superenalotto è una vincita soprattutto per lo Stato, visto che dal 1997 ad oggi sono entrati nelle casse erariali ben 18,2 miliardi di euro.
