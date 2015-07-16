Loading...

Anna Tatangelo: bikini esplosivo su Instagram, fan gradiscono

16/07/2015

Solitamente Anna Tatangelo, moglie del cantautore Gigi D'Alessio, è solita indossare vestiti semplici, come tute e jeans; sui social, però, si diverte a mettere in mostra il suo fisico eccezionale con bikini striminziti

  Negli ultimi tempi, Anna Tatangelo ha postato sul suo profilo Instagram numerose foto che la ritraggono in bikini, tra cui una in cui si mostra a bordo piscina col marito. I due appaiono sereni e affiatati, segno che le news sulla rottura sono infondate. Tutte le immagini che la cantante di Sora posta sui social consentono di notare la sua scollatura 'esplosiva'. I fan sono felicissimi di vedere tutte queste foto; un po' meno, forse, Gigi D'Alessio.
