Home Gossip Anna Tatangelo: bikini esplosivo su Instagram, fan gradiscono

Anna Tatangelo: bikini esplosivo su Instagram, fan gradiscono

di Redazione 16/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Solitamente Anna Tatangelo, moglie del cantautore Gigi D'Alessio, è solita indossare vestiti semplici, come tute e jeans; sui social, però, si diverte a mettere in mostra il suo fisico eccezionale con bikini striminziti Negli ultimi tempi, Anna Tatangelo ha postato sul suo profilo Instagram numerose foto che la ritraggono in bikini, tra cui una in cui si mostra a bordo piscina col marito. I due appaiono sereni e affiatati, segno che le news sulla rottura sono infondate. Tutte le immagini che la cantante di Sora posta sui social consentono di notare la sua scollatura 'esplosiva'. I fan sono felicissimi di vedere tutte queste foto; un po' meno, forse, Gigi D'Alessio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp