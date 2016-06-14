Svapare sigarette elettroniche porta giovani a fumare classiche 'bionde'

"Siamo preoccupati che i bambini che sperimentano le sigarette elettroniche potrebbero passare ad altri tipi di prodotti senza dubbio molto più pericolosi".

"Ci sono elementi di prova sufficienti per mettere in guardia bambini e adolescenti contro l'uso di sigarette elettronica con nicotina".

"Molti ragazzi utilizzano le sigarette elettroniche a scopo ricreativo, inclusi quelli che non avevano mai fumato prima. Poiché la nicotina crea dipendenza, è ovvio che se ti è piaciuta l'esperienza di inalare nicotina, sarai più disposto a sperimentare altri prodotti che comportano l'inalazione di nicotina".

"Queste nuove sigarette elettroniche sono macchinari davvero efficienti, riscaldano queste soluzioni per creare aerosol ricchi di nicotina, in modo da creare una vera scarica di nicotina al cervello dell'utilizzatore".

Se i ragazzi 'svapano' ovvero fumano sigarette elettroniche, rischiano più degli altri di iniziare a fumare le classiche 'bionde'. La scoperta è stata fatta da un'equipe di studiosi della University of Southern California. La coordinatrice della ricerca, Jessica Barrington-Trimis, è allarmata perchéI ricercatori californiani hanno condotto il loro studio facendo domande a ragazzi che frequentano le scuole superiori. Ebbene, è stato notato che quelli che avevano iniziato a fumare le e-cig sono passati rapidamente alle classiche 'bionde' rispetto a chi non aveva mai 'svapato'. Insomma, le e-cig portano a fumare le sigarette tradizionali.perché altrimenti i risultati che otterranno saranno opposti a quelli che si erano prefissi. Come ha ricordato Susanna Esposito, presidente Waidid (Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici), i genitori di oggi "hanno un compito ben più arduo rispetto a 30 anni fa: il controllo deve essere costante, senza essere mai invadenti". Da un'indaginedi 2 anni fa emerge che il 13,2% dei ragazzi fuma la prima sigaretta prima dei 15 anni e il 44% tra i 15 e i 17 anni. La sigaretta elettronica, invece, piace più agli uomini che alle donne., invitando a fare attenzione alle e-cig perché ancora non ci sono prove scientifiche della loro innocuità:Esperti e genitori, dunque, temono che le e-cig spingano i ragazzi a fumare le classiche sigarette. Beh, alla luce del recente studio, il timore è più che fondato., professore associato di medicina preventiva e psicologia alla University of Southern California's Keck School of Medicine, a Los Angeles, aveva detto relativamente al rapporto tra e-cig e classiche 'bionde':L'esperta Nancy Rigotti, della Harvard Medical School di Boston è preoccupata per le evidenze scientifiche sul rischio maggiore di passare in breve tempo alle sigarette tradizionali per i fumatori di sigarette elettroniche. Eppure i produttori di quest'ultime hanno più volte sottolineato che le e-cig hanno permesso a molti adulti di smettere di fumare. Gli adolescenti, però, fumano e-cig a un ritmo maggiore rispetto agli adulti e il pericolo di passaggio alle classiche sigarette è elevato. Leventhal ha spiegato:Forse è meglio che la vendita di sigarette elettroniche ai minori di 18 anni sia vietata, in attesa di prove scientifiche eloquenti sulla loro non pericolosità.