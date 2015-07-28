Loading...

Tahiti, surfista italiano risucchiato da onda gigantesca: illeso

di Redazione

28/07/2015

Ognuno di noi ha un destino scritto? Forse. Allora il surfista italiano Niccolò Porcella che, a Tahiti, è stato travolto da una grandissima onda, non doveva ancora morire, visto che è rimasto miracolosamente illeso

  Niccolò, 27 anni, ama il surf ma recentemente se l'è vista brutta Teahupoo, a Tahiti, dove una gigantesca onda l'ha risucchiato ma, nonostante ciò è riuscito a restare in vita. Un'altra persona sarebbe sicuramente morta. Porcella sa di essere un miracolato ma sottolinea che di essere preparato a gestire anche momenti critici del genere. "E' stato violentissimo, sono stato annientato... ho perso la muta, ho sbattuto contro la scogliera la schiena, le ginocchia e altre quattro onde mi sono passate sulla testa", ha detto Niccolò.
