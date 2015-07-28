Home Cronaca Carceri: detenuto picchia poliziotto a Marassi, prognosi 7 giorni

di Redazione 28/07/2015

Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa penitenziari, ha reso noto che un detenuto albanese ha preso a calci e pugni un agente nel carcere genovese di Marassi. E' attualmente ignoto il motivo del gesto. Il poliziotto è stato medicato in ospedale: guarirà in 7 giorni Sarno ha sottolineato che ogni giorno, in Italia, nelle carceri italiane vengono aggrediti agenti dai detenuti. La situazione è intollerabile. Sono troppi i detenuti presenti nelle prigioni italiane. "Le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria sono infamanti e persino offensive per la dignità umana... dai 1 gennaio 2015 ad oggi nelle nostre celle si sono verificati 26 suicidi, 521 tentati suicidi con 186 detenuti salvati in extremis dal personale di polizia, 3715 atti di autolesionismo, 764 episodi di danneggiamento dei beni dell'Amministrazione, 38 risse tra detenuti, 786 atti di aggressione, minaccia o resistenza a personale di polizia penitenziaria. Questi numeri sono la realtà del nostro sistema penitenziario...", ha spiegato Sarno.

