Morrissey tornerà a Napoli: concerto il 7 ottobre, unica tappa italiana

di Redazione 28/07/2015

Bella notizia per tutti i fan italiani di Morrissey. L'ex leader degli Smiths si esibirà il prossimo 7 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Lo ha reso noto nelle ultime ore Live Nation mediante un comunicato "Dopo il successo delle date dello scorso ottobre, MORRISSEY torna a grande richiesta in Italia, e questa volta lo farà in un unico e imperdibile show", recita il comunicato. Chi ha intenzione di assistere alla performance live di Morrissey in Italia deve affrettarsi ad acquistare il biglietto, visto che quella di Napoli sarà l'unica tappa italiana.

