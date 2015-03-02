Taranto: truffavano compagnie assicurative, medici e avvocati arrestati
di Redazione
02/03/2015
A Taranto sono finite in manette diverse persone, tra cui medici e avvocati, invischiate in un torbida vicenda di truffe ai danni di compagnie assicurative.
I destinatari delle ordinanze di custodia cautelare eseguire dagli agenti della Polstrada dovranno rispondere di associazione a delinquere dedita alle truffe assicurative. Secondo le prime indiscrezioni, il danno causato a 18 compagnie assicurative ammonta a circa 2 milioni di euro.
Tra gli arrestati anche avvocati del foro di Taranto e medici del nosocomio "Santissima Annunziata".
