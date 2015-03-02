Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disoccupazione record in Italia, Istat: "Mai così male dal 1977"

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Chissà come Renzi commenterà  l'ultimo dato (decisamente deprimente) diffuso dall'Istat relativo alla disoccupazione in Italia. Ebbene, mai dal 1977 il numero delle persone senza occupazione aveva raggiunto un livello simile.

L'Istat ha evidenziato che, nel 2014, il tasso di disoccupazione è balzato al 12,7% contro il 12,1% dell'anno precedente. Un'informazione veramente scoraggiante. Basterà la riforma del lavoro dell'esecutivo Renzi per un'inversione di tendenza? Speriamo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Taranto: truffavano compagnie assicurative, medici e avvocati arrestati

Articolo Successivo

Antonello Venditti è morto... anzi no: smentita del cantautore su Fb

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025