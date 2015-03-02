Disoccupazione record in Italia, Istat: "Mai così male dal 1977"
di Redazione
02/03/2015
Chissà come Renzi commenterà l'ultimo dato (decisamente deprimente) diffuso dall'Istat relativo alla disoccupazione in Italia. Ebbene, mai dal 1977 il numero delle persone senza occupazione aveva raggiunto un livello simile.
L'Istat ha evidenziato che, nel 2014, il tasso di disoccupazione è balzato al 12,7% contro il 12,1% dell'anno precedente. Un'informazione veramente scoraggiante. Basterà la riforma del lavoro dell'esecutivo Renzi per un'inversione di tendenza? Speriamo.
