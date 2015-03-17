Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Franco Battiato, piede in fallo a Bari: femore rotto

Redazione Avatar

di Redazione

17/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Paura per Franco Battiato che, mentre si stava esibendo a Bari, sul palco del Petruzzelli, è inciampato e si è fratturato il femore.

L'episodio è avvenuto mentre l'artista siciliano stava cantando uno dei suoi più grandi successi, "Voglio vederti danzare". Ovviamente, la performance live è stata sospesa.

Franco Battiato è stato subito trasportato all'ospedale locale e operato dai medici. Per lui si profila un lungo periodo di riposo. Peccato per i fan, che dovranno attendere un po' prima di rivederlo esibirsi dal vivo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Irlanda festeggia San Patrizio: musicisti e sbandieratori sfilano per le strade

Articolo Successivo

Tè: inglesi non lo sanno preparare, filtro nell'acqua per poco tempo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016