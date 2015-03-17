Franco Battiato, piede in fallo a Bari: femore rotto

Paura per Franco Battiato che, mentre si stava esibendo a Bari, sul palco del Petruzzelli, è inciampato e si è fratturato il femore.

L'episodio è avvenuto mentre l'artista siciliano stava cantando uno dei suoi più grandi successi, "Voglio vederti danzare". Ovviamente, la performance live è stata sospesa.

Franco Battiato è stato subito trasportato all'ospedale locale e operato dai medici. Per lui si profila un lungo periodo di riposo. Peccato per i fan, che dovranno attendere un po' prima di rivederlo esibirsi dal vivo.