Teenager senza Ciclo: Ansia, Stress e Troppo Sport le Cause

Molte adolescenti, oggi, lamentano l'assenza del ciclo mestruale. Il motivo? Ansia e stress. Siamo in presenza di una malattia nuova, dovuta ai tempi moderni

"Guarire è possibile. Le teenager vengono sottoposte a una terapia ormonale sostitutiva mirata a facilitare la ripresa funzionale a livello ormonale, ma è fondamentale che la terapia sia personalizzata ed anche affiancata da un supporto psicologico".

"Tra le cause c'è anche un'alimentazione troppo ricca di carboidrati e zuccheri".

La perdita del ciclo affligge molte, oggi, e le conseguenze, spesso, sono fastidiose. Si tratta di un disturbo che colpisce il 15% delle adolescenti e, secondo gli esperti, è dovuto a vari fattori, comea cui si sottopongono molte ragazze per essere più madre, oppure stress, ansia e troppo sport. A parlare di questa nuova patologia è stato Andrea Genazzani, a margine del 17esimo Congresso della Società internazionale di ginecologia endocrinologica, ricordando che le anomalie che riguardano il ciclo bersagliano soprattutto ragazze dai 16 ai 25 anni:Gli stili di vita contemporanei, però, sono anche la causa di un altro disturbo, la, che provoca un sensibile aumento della massa muscolare e del peso. Una prima avvisaglia del suddetto disturbo è proprio l'anomalia del ciclo. Genazzani ha spiegato, però, che la causa primaria della policistosi ovarica è la tarda età dellaBisogna che le, però, non si allarmino in caso di interruzione del ciclo, poiché ci vogliono diversi anni, dalla comparsa del flusso, affinché gliche regolano il ciclo trovino un equilibrio. Non esiste una terapia domestica in caso di ciclo irregolare o assente. Le donne e le adolescenti, dunque, prima di recarsi dal medico dovrebbero verificare se sono obese, sovrappeso o sottopeso ed eventualmente variare il loro stile alimentare. Se si fa troppo, inoltre, sarebbe meglio ridurre le sedute di allenamento.