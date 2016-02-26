Loading...

Katy Perry Sarebbe JonBenet Ramsey, ecco la folle teoria del complotto ed i video!

26/02/2016

KatePerry00aSu Internet se ne dicono e se ne leggono davvero di ogni, ma a volte alcune teorie cospirazioniste prendono piede più del dovuto. Ci limitiamo a segnalare i fatti, senza alcuna opinione personale. Secondo un'attuale teoria cospirazionista, Katy Perry sarebbe, in realtà, JonBenet Ramsey e l'omicidio irrisolto del 1996 tutta una farsa. Lo sostiene un uomo di nome Dave Johnson in un video di Youtube in cui non si mostra. La famiglia avrebbe, secondo la sua pazza teoria, mantenuto il segreto, per far si che la Perry raggiungesse la fama. L'uomo asseriva: "Sono tutti bugiardi. Nessuno e' morto e nessuno si e' fatto male. Quel sacrificio ha riguardato solo il nome ed e' servito per fare di Katy Perry una Star. JonBenet divenne Katy Perry e questo e' un dato di fatto!".  Johnson e' giunto persino a confrontare le foto dei genitori della Perry ai Ramseys, nonostante Patsy Ramsey sia deceduta nel 2006 per cancro ovarico. Tuttavia, la folle teoria ha delle falle. Innanzitutto, l'età. Katy Perry ha 31 anni. JonBenet oggi ne avrebbe appena 25. Nonostante questo, il teorico della cospirazione Jungle Surfer afferma come si tratti della stessa persona per la somiglianza tra le sopracciglia di Katy e JonBenet: "Le sopracciglia non cambiano molto in una persona. Sono molto vicine, si sovrappongono. Il mondo dell'intrattenimento e' tutta una farsa. Chi può sapere quale sia la verità?".  Ecco alcuni video sulla teoria. Che ne pensate? https://www.youtube.com/watch?v=Ag3U4ANr9vQ https://www.youtube.com/watch?v=M9rtlfu7RAc   https://www.youtube.com/watch?v=Ag3U4ANr9vQ   https://www.youtube.com/watch?v=FPpH-_k3PQU    
