Rubare Auto in Pochi Secondi con Piccolo Congegno: Automobilisti e Compagnie Assicurative Tremano

di Redazione 26/02/2016

Oggi rubare un'auto è un gioco da ragazzi con un piccolo aggeggio scoperto dagli uomini della Polizia Stradale. Si trova di un dispositivo tecnologico grazie al quale è possibile mettere in moto qualsiasi vettura in pochi secondi La scoperta è stata fatta dai poliziotti nel garage di una masseria a Palombara Sabina (Roma), dove era nascosta un'auto rubata da poco. Gli agenti sono riusciti a scoprire la vettura grazie al segnale dell'antifurto. Il marchingegno diabolico non è grande neanche come una monetina da 2 centesimi di euro ma permette di rubare un'auto in una manciata di secondi. Ciò che preoccupa maggiormente è che il minuto apparecchio può essere creato in qualsiasi laboratorio. Gli automobilisti, ma anche le compagnie assicurative, ora tremano. Intanto la Polizia ha sequestrato il dispositivo e denunciato tre uomini, tutti di Roma, di 47, 40 e 37anni per ricettazione. E' stato fondamentale per il ritrovamento della vettura l'antifurto satellitare. Nel box gli agenti hanno scoperto anche altri due veicoli che sarebbero finiti nel mercato nero. Ora i poliziotti stanno cercando di scoprire chi ha fornito la potente diavoleria hi-tech ai tre ladri romani. Un congegno che sta già turbando molti automobilisti. Ogni anno, in Italia, vengono rubate molte vetture, specialmente utilitarie. Nel 2015 le auto preferite dai ladri sono state Fiat Panda, Fiat Punto e Fiat 500. Se possedete una di queste automobili dovreste preoccuparvi e stare molto attenti. Ormai la tecnologia si mette a servizio anche dei ladri che, oggi, possono portarvi via l'auto in pochi secondi. Potete solo sperare che la vostra vettura non finisca nel mirino dei furfanti. Tempo fa, ad esempio, era stato scoperto un transponder mediante il quale i ladri riescono a disattivare l'immobilizer. In sostanza, il transponder trasmette alla centralina determinati segnali che fanno accendere il veicolo. Sembra proprio che determinati metodi per rubare le vetture, come la tecnica del carro attrezzi o la tecnica dell'auto spinta, siano ormai desueti.

