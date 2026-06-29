Temptation Island 2026: dove si trova il resort

Chi segue Temptation Island con una certa continuità sa quanto la questione della location abbia sempre alimentato curiosità parallele alla vicenda sentimentale delle coppie: sapere dove si trova il resort, come appare nella vita reale, quanto sia accessibile, diventa parte integrante dell'esperienza dello spettatore. Per l'edizione 2026 del programma, la produzione ha confermato la scelta della Calabria come regione ospitante, consolidando un legame con il territorio del Sud Italia che negli ultimi cicli ha acquisito una propria identità visiva riconoscibile, fatta di mare cristallino, vegetazione mediterranea e strutture ricettive di livello medio-alto pensate per garantire riservatezza agli ospiti — condizione indispensabile per un format che si regge sulla separazione controllata delle coppie.

La domanda temptation island dove si trova torna a circolare con ogni nuova stagione, e la risposta non è mai banale quanto potrebbe sembrare: la produzione cambia occasionalmente la struttura, mantiene il segreto sulla location esatta fino a pochi giorni dalla messa in onda, e spesso il nome del resort emerge solo grazie a ricerche incrociate tra le immagini trasmesse in televisione e le fotografie pubblicate sui canali social delle strutture stesse. Nel 2026, tuttavia, le informazioni disponibili sono sufficientemente affidabili da permettere una ricostruzione precisa della geografia del programma.

La Calabria, d'altra parte, offre una combinazione di fattori difficilmente replicabile altrove in Italia: coste ancora parzialmente incontaminate, strutture resort che hanno investito negli ultimi decenni in qualità e capacità ricettiva, e una distanza logistica dalle grandi città del Nord sufficiente a scoraggiare le incursioni di curiosi o giornalisti durante le riprese. Tutto questo contribuisce a rendere la regione una scelta funzionale, al di là del valore estetico che le inquadrature trasmettono ogni settimana.

La location di Temptation Island 2026: il resort in Calabria

Per l'edizione 2026, le riprese di Temptation Island si sono svolte presso il Baia degli Dei Resort, struttura situata nel comune di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, affacciata sul Mar Ionio nella fascia costiera che caratterizza il versante orientale della Calabria. La struttura è già nota agli appassionati del programma perché ha ospitato altre edizioni del format, ma il suo utilizzo continuato non ha smorzato l'interesse: ogni anno la produzione riadatta gli spazi, lavora sulle ambientazioni e garantisce che le immagini appaiano fresche rispetto alle stagioni precedenti. Il resort si sviluppa su una superficie considerevole, con ville, bungalow e aree comuni che permettono alla produzione di separare fisicamente i villaggi maschile e femminile — elemento strutturale del format che richiede spazi ampi e un layout interno sufficientemente articolato.

La scelta di Guardavalle Marina non è casuale: il comune si trova in una posizione geografica che combina accessibilità relativa — l'aeroporto di Lamezia Terme dista circa un'ora e mezza di strada — con un isolamento sufficiente a rendere complicato il raggiungimento spontaneo della struttura durante le settimane di riprese. Il litorale ionico in quella zona presenta caratteristiche visive precise: fondali sabbiosi che digradano lentamente, acqua di colore variabile tra il verde e il turchese a seconda della luce, una vegetazione retrodunale che nelle inquadrature aeree conferisce al paesaggio una qualità quasi tropicale, amplificata dalla fotografia televisiva.

Come raggiungere il resort e informazioni pratiche per i visitatori

Raggiungere la struttura che ospita le riprese di Temptation Island non è complicato, ma richiede una pianificazione che tenga conto delle infrastrutture effettivamente disponibili nella zona: la Calabria ionica, pur avendo migliorato sensibilmente la propria rete viaria nel corso degli anni, non offre ancora la fluidità di collegamento che caratterizza i comprensori turistici più consolidati del Mezzogiorno. L'aeroporto internazionale di Lamezia Terme (Aeroporto Internazionale Sant'Eufemia) rappresenta lo scalo più comodo, con collegamenti diretti dalle principali città italiane e da diverse capitali europee; da lì, il percorso verso Guardavalle Marina si snoda prevalentemente lungo la Strada Statale 106 Jonica, un asse che corre parallelo alla costa e che consente di raggiungere la struttura in circa 80-90 chilometri.

Chi preferisce il treno può fare riferimento alla stazione di Catanzaro Lido o, in alternativa, alla stazione di Soverato, entrambe servite da collegamenti regionali con i principali nodi ferroviari calabresi; da queste stazioni è però necessario disporre di un mezzo proprio o prenotare un trasferimento privato, poiché i collegamenti locali su gomma verso Guardavalle Marina sono limitati e non pensati per il turismo. La struttura del Baia degli Dei Resort è aperta al pubblico al di fuori del periodo di produzione televisiva: chi volesse soggiornare nella stessa location del programma può prenotare direttamente attraverso il sito della struttura o tramite le principali piattaforme di prenotazione alberghiera, con tariffe che variano sensibilmente tra bassa e alta stagione estiva.

Le caratteristiche del resort e gli spazi utilizzati dalla produzione

Il Baia degli Dei Resort offre una tipologia di ospitalità che si colloca nella fascia medio-alta del mercato alberghiero calabrese: ville indipendenti con piscina privata, suite con vista mare, aree ristorante e bar distribuite su più livelli del complesso, spazi per eventi e attività sportive, accesso diretto alla spiaggia. Per le esigenze della produzione televisiva, la struttura viene parzialmente riorganizzata: alcune aree vengono chiuse al pubblico esterno, vengono installate attrezzature tecniche per le riprese — cavi, telecamere fisse, sistemi di illuminazione notturna — e vengono allestiti spazi specifici per i colloqui tra i partecipanti e il conduttore, che per l'edizione 2026 è Filippo Bisciglia, confermato nel ruolo ormai da molte stagioni consecutive.

La divisione in due villaggi separati — quello femminile e quello maschile — utilizza ali o nuclei distinti della struttura, sufficientemente lontani da impedire incontri non programmati tra i partecipanti; i tentatori e le tentatrici, invece, condividono gli spazi con le rispettive metà delle coppie, secondo una logica di convivenza forzata che è al centro della dinamica narrativa del programma. Le serate nei villaggi, le colazioni in comune, i momenti di svago in piscina o in spiaggia: tutto avviene all'interno del perimetro del resort, sotto sorveglianza costante delle telecamere, in un contesto che la struttura del Baia degli Dei rende visivamente coerente con l'estetica del format.

Il rapporto tra Temptation Island e il territorio calabrese

La presenza continuata di una produzione televisiva di questa portata su un territorio come la Calabria ionica ha effetti che vanno oltre la semplice visibilità mediatica: il resort che ospita le riprese registra ogni anno un incremento di prenotazioni nei mesi successivi alla messa in onda, con un pubblico che arriva specificamente perché ha riconosciuto la struttura attraverso lo schermo e vuole replicare, almeno parzialmente, quell'esperienza sensoriale. Si tratta di un fenomeno documentato nel settore del turismo televisivo — o set-jetting, nella terminologia anglosassone — che in Italia ha trovato nei programmi di intrattenimento un vettore efficace quanto, se non più, quello dei prodotti cinematografici o delle serie drammatiche.

Per la Calabria, la questione assume una dimensione ulteriore: la regione ha storicamente sofferto di un posizionamento turistico debole rispetto ad altre destinazioni del Sud italiano, penalizzata da infrastrutture insufficienti e da una narrazione mediatica spesso incentrata su temi estranei all'offerta turistica. L'associazione visiva con un programma seguito da milioni di spettatori su Canale 5, trasmesso in prima serata per diverse settimane consecutive, introduce il paesaggio ionico in una conversazione nazionale che difficilmente sarebbe raggiungibile con gli strumenti ordinari della comunicazione turistica istituzionale. I Comuni interessati e la Regione Calabria hanno mostrato consapevolezza di questo valore, facilitando i permessi di ripresa e in alcuni casi partecipando indirettamente alla promozione delle location attraverso i propri canali istituzionali.

Temptation Island 2026: date di messa in onda e come seguire il programma

L'edizione 2026 di Temptation Island è andata in onda su Canale 5 a partire dalla prima settimana di luglio, con appuntamento settimanale in prima serata; la messa in onda segue un calendario di circa sei-sette puntate, ciascuna delle quali copre più giorni di permanenza delle coppie nel resort, con un montaggio che intreccia le vicende dei villaggi maschile e femminile e i momenti di confronto finale tra i partner. Il programma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma del gruppo che permette la visione in diretta e in differita di tutti gli episodi, inclusi contenuti extra e scene non trasmesse in televisione che arricchiscono la lettura delle dinamiche tra i partecipanti.

Per chi volesse approfondire la questione della location oltre quanto il programma mostra esplicitamente, i canali social ufficiali di Temptation Island pubblicano periodicamente immagini e video dal resort che offrono scorci aggiuntivi rispetto all'inquadratura televisiva; le storie su Instagram della produzione, in particolare, mostrano spesso dettagli architettonici o paesaggistici che permettono di collocare con maggiore precisione le scene all'interno della struttura. La domanda su temptation island dove si trova trova dunque risposta non solo attraverso le dichiarazioni ufficiali, ma attraverso una lettura attenta dei materiali visivi che la produzione stessa mette in circolazione, consapevole che la curiosità sulla location è parte integrante dell'interesse che il pubblico porta al programma.