Velvet 4 anticipazioni e data di inizio: Ana e Alberto si sposano? Trame nuovi episodi

Anticipazioni e trama Velvet 4: le nuove puntate su Rai 1 dal 29 giugno al 10 agosto 2017. Ana e Alberto si ritrovano, ancora ostacoli?

Prossimamente su Rai 1 i nuovi episodi di Velvet 4. La soap spagnola torna il prossimo 29 giugno 2017 e ci terrà compagnia sino a 10 agosto 2017. La programmazione del primo canale è stata annunciata negli scorsi giorni ma la conferma della data di inizio di Velvet 4 è arrivata solo oggi. Occhi puntati sulle anticipazioni e sulla trama della soap che ha come protagonista Ana Ribera, l’umile sarta, il cui destino si è incrociato con quello di Alberto. In Spagna sono state trasmesse le ultime puntate e abbiamo davvero tantissime anticipazioni per voi. Non vogliamo svelarvi subito cosa succederà ma darvi solo un piccolo assaggino di quello che vedrete nei prossimi mesi.

Sono 11 gli episodi di Velvet 4 inediti in Italia e le trame si concentreranno sulla scomparsa di Alberto Marquez. Ci sarà un salto temporale di 5 anni dalla fine della terza stagione di Velvet quindi i cambiamenti saranno tanti. La giovane Ana ormai è una stilista di fama internazionale e le sue creazioni sono apprezzate. Accanto alla Ribera c’è Carlos, il nuovo fidanzato che cresce il figlio Albert come se fosse suo. Tuttavia potrebbero emergere alcuni dettagli sull’uomo che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Il finale di Velvet 4 potrebbe non essere così scontato, le immagini ritraggono Ana Ribera in abito da sposa e tutti speriamo che ad aspettarla all’altare ci sia Alberto Marquez. Il ricco uomo infatti riuscirà a ricongiungersi con l’unica donna che ha sempre amato. Intanto c’è una bella notizia che piacerà sicuramente ai fan di Pepa de Il Segreto perché è stato prodotto lo spin off della soap chiamato Velvet Colecciòn che ha come protagonisti alcuni personaggi secondari. La data di inizio è fissata per il prossimo autunno su Atena 3, quindi per la messa in onda italiana dovremo attendere ancora molto. Noi vi aspettiamo però molto presto per le nuove anticipazioni di Velvet 4.