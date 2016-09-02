Home Home Devious Maids 5 Non Si Farà: La Serie Cancellata Da Lifetime

Devious Maids 5 Non Si Farà: La Serie Cancellata Da Lifetime

di Redazione 02/09/2016

Scontento tra i fans delle esuberanti Devious Maids. Dopo gli ascolti non brillanti della quarta stagione, Lifetime ha deciso di cancellare la serie creata da Marc Cherry. Sono già partite delle iniziative fans volte a far cambiare idea al canale. Tuttavia, la critica ha elogiato anche l'ultima stagione della serie tv e gli ascolti, seppur non col botto delle prime due stagioni, erano stabili e sicuramente superiori alla media del canale. Devious Maids ha raccontato la vita del latino-america, ha sdoganato pregiudizi vecchi quanto il mondo e ci ha raccontato di un universo molto simile a quello compianto di Desperate Housewives, serie tuttavia irraggiungibile in quanto a sarcasmo, arguzia e spirito sadico. Inoltre, Lifetime sta per cambiare dirigenza, ma in cantiere ci sarebbero due serie più che interessanti: Sea Chang ed A Midsummer's Nightmare. Eva Longoria, attrice in Desperate Housewives, ha fatto da produttrice nella serie, unendo momenti di ilarità ad orrendi crimini tra una spolverata ed una lucidata in case di lusso. Una serie che reggeva gli ascolti, inspiegabilmente stroncata, nonostante le grosse potenzialità. Peccato. Ci auguriamo arrivi presto un'altra sostituta Latina in lingua inglese, ma pare molto improbabile. Se non volete rassegnarvi alla fine dell'universo di Devious Maids, potete firmare la petizione voluta dai fans, disponibile sulla pagina italiana ufficiale della serie.

