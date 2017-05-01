Home Serie TV Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Candela rischia di morire, perde il bambino?

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Candela rischia di morire, perde il bambino?

di Redazione 01/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anticipazioni Il Segreto puntate trasmesse in Spagna: Severo prende una decisione difficile, Candela si salva? Le puntate della soap Il Segreto trasmesse in Spagna sono drammatiche. Le anticipazioni che arrivano dalla penisola iberica si concentrano su Candela e Severo. La coppia ha affrontato tantissime situazioni difficili e finalmente sembra giunto per loro il momento di essere felici, in questi giorni infatti nelle puntate italiane abbiamo appreso la notizia della gravidanza della pasticcera Candela Mendizaba e Severo Santacruz è al settimo cielo. Candela della soap Il Segreto temeva di non poter avere figli. Sol, la sorella di Severo, sarà molto vicina a Cancela, dopo il matrimonio con Lucas la donna ha perso il bambino ed è diventata sterile. Un destino che ben presto si incrocerà con quello della cognata. Prima però vedremo che la Santacruz pur di stare con la pasticcera, rifiuterà di trasferirsi a Madrid con il marito. Ancora una volta le trame de Il Segreto però sembrano remare contro la dolce Cancela perché inizierà ad avere dei problemi di salute. Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap Il Segreto ci lasciano interdetti perché abbiamo scoperto che non solo Candela sarà costretta a rimanere a letto, ma le sue condizioni precipiteranno a tal punto da costringere Severo a portarla in una clinica specializzata. Sarà proprio Lucas a dirgli che la vita di Candela è appesa ad un filo e che deve scegliere se salvare la moglie o il figlio che porta in grembo. Non sappiamo quale sarà la sua decisione ma c’è un piccolo barlume di speranza, Candela pur essendo in coma inizia a reagire agli stimoli. Ci sarà un lieto fine? Lo scopriremo presto con le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp