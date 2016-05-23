Isola dei Famosi, Ventura condurrà prossima edizione? "Non lo so"

"Separarsi nelle coppie è sempre il fallimento di un progetto. Cerco un ponte col io ex marito perché abbiamo due figli. Non ho mai conosciuto che si separasse a cuor leggero. E' sempre il fallimento di un progetto e da questo fallimento molte volte nascono delle guerre. Chi va in mezzo a queste guerre sono i figli. In una coppia chi ha più buonsenso è giusto lo usi. Io sono andata avanti, ho un'altra storia con quello che spero sia il compagno per tutta la mia vita, ma lui sarà sempre il padre dei miei figli".

"La rifarei mille volte e non ho sbagliato niente. Fossi arrivata in finale avrebbero detto che sarei stata favorita. Così io ho acquistato il massimo e non sono stat favorita per niente, anzi sono stata penalizzata perchP non si voleva dare la percezione che io fossi la favorita. Mi sono messa al pari degli altri, volevo fare un'Isola come gli altri. Non farmi capire dai ragazzi dell'Isola è stato probabilmente uno sbaglio, o probabilmente hanno interpretato male loro. E' uscito il mio vero io, e io sono quella dalla terza puntata in poi. Se sono uscita pazienza".

"Non lo so, adesso non mi è stato chiesto, solo i cretini non cambiano idea".

"Ciao ragazzi, cari italiani, oggi è il 19 di maggio e sono troppo triste perché Simona Ventura mi ha vietato, ero invitato al Maurizio Costanzo Show ma lei ha detto che non vuole Bosco Cobos ma perché? Cosa temi Simona? Cosa posso fare di cattivo? Non sono un ragazzo buono e bello? Ma sai cosa ti dico? me parece todo estupendo!"

Dopo l'esperienza da concorrente all'Isola dei Famosi, Simona Ventura potrebbe tornare alla conduzione del noto programma che, ogni anno, diventa un vero 'campione di ascolti'. Simona lo ha fatto intuire durante una lunga intervista rilasciata nelle ultime ore alL'esperienza all'Isola dei Famosi ha cambiato Supersimo, oggi meno vendicativa rispetto al passato. Tempo fa detestava il suo ex Bettarini; ora, invece, è disposta a 'seppellire l'ascia di guerra' per il bene dei figli:Tornerebbe Simona inProverebbe nuovamente un'esperienza del genere?Adesso che è tornata dall'Honduras, allora, Simona Ventura condurrà nuovamente o no la prossima edizione dell'Isola dei Famosi? La risposta è stata un po' sibillina:Nel corso dell'intervista al Maurizio Costanzo Show, la Ventura ha fatto intuire che vorrebbe lavorare molto per Mediaset". Una Simona Ventura rinvigorita, dunque, dopo l'esperienza da concorrente all'Isola dei Famosi. Ora vuole far vedere a tutti chi è veramente. Ora è tornata la Supersimo di un tempo. Intanto è giallo sulla mancata partecipazione di, caro amico di Jonas Berami, al Maurizio Costanzo Show: sembra che la Ventura abbia vietato la sua presenza nel programma. Il ragazzo, allora, ha diffuso un messaggio sardonico: