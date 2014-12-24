Terra trema nel Genovese: scossa avvertita anche a Parma e Piacenza

La terra trema ancora in Italia. Nelle ultime ore è stata avvertita una scossa di terremoto nel Genovese.

Il sisma, di magnitudo 2.2, è stato registrato dalla rete dell'Ingv nel distretto sismico della Valle del Trebbia. La scossa ha avuto epicentro nella zona compresa tra Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova.

Ad avvertire il sisma anche molte persone che vivono in paesini in provincia di Piacenza e Parma, come Cerignale, Ferriere, Ottone, Corte Brugnatella, Bedonia e Tornolo.

Non sono arrivate notizie riguardo a danni a cose o persone. Speriamo che nelle prossime ore non vengano registrate altre scosse.