Mariah Carey incanta New York con show natalizio: selfie con Lady Gaga

Come ogni anno, a Natale la celebre popstar americana Mariah Carey regala uno show entusiasmante a New York.

Nelle ultime ore, Mariah ha interpretato brani natalizi e celebri come "Jingle Bell's" e "Silent Night". La Carey ha incassato ben sei sold out di fila al Beacon Theater di New York per lo spettacolo "All I Want for Christmas is You, A Night Of Joy And Festivity".

Il concerto Mariah Carey, inutile dirlo, è stato molto emozionante anche grazie alla scenografia, molto curata e differente per ogni ballata. E' stata creata una fiabesca atmosfera con tanto di albero di Natale e una ghirlanda con le lettere 'MC'.

Presente alla performance live di Mariah Carey anche Lady Gaga, che ha applaudito la sua amica e collega, scattandosi un selfie con lei. Lady Gaga ha postato lo scatto su Instagram e l'ha commentato così: 'Hey ladies, Merry F-cking Christmas, Love, Mariah and Gaga".