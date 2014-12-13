Thailandia, principe ereditario si separa dalla moglie: coinvolta in scandalo

"La moglie del principe ereditario thailandese Vajiralongkorn, Srirasmi, ha rinunciato al suo status reale e il permesso le è stato accordato". Così recita il breve comunicato diffuso dalla monarchia thailandese che suffraga i rumors diffusi recentemente, relativi alla rottura tra l'erede al trono 62enne e la sua terza moglie, molto più giovane di lui, che l'ha reso padre.

Vajiralongkorn, lo ricordiamo, non ha lo stesso potere del padre Bhumipol Adulyadej, una sorta di semidio in Thailandia. L'anziano, sebbene abbia avuto molti problemi di salute, non ha abbandonato il trono. La successione al trono, in Thailandia, è un argomento tabù di cui la stampa non osa parlare.

L'ex moglie dell'erede al trono ha grossi problemi: 7 componenti della sua famiglia sono stati messi in manette per corruzione. E poi dicono che la corruzione è un reato che dilaga soprattutto in Italia!