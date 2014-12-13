Cugini di Campagna: Nick Luciani va via, inizia carriera solista

Nick Luciani dice addio ai Cugini di Campagna, band italiana venuta alla ribalta negli anni '70 grazie a ballate di successo come "Un'altra donna", "Anima mia" e Preghiera".

La voce della band ha recentemente detto di voler terminare la sua avventura con la band, iniziata nel 1994, per contrasti con Ivano Michetti, uno dei due fondatori del gruppo musicale. Luciani contesta a Michetti il fatto di essere stato sempre escluso dalle scelte importanti. La band, inoltre, non avrebbe mai considerato le "idee ed esigenze interpretative".

Nick Luciani ha anche criticato la pessima gestione del gruppo, mettendo in evidenza la "mancanza di collaborazione, prove, allestimento". La voce dei Cugini Campagna crede che tutti i suddetti problemi "avrebbero portato a spettacoli sempre più scadenti, togliendo man mano al Gruppo quella magia con la quale era nata negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv".