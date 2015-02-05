J-Ax, "Il bello di essere brutti" primo in classifica: Mengoni scalzato

J-Ax si riaffaccia alla grande al panorama musicale italiano. Il nuovo disco "Il bello di essere brutti" è già balzato in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana.

"Il bello di essere brutti" ha detronizzato "Parole in circolo" di Marco Mengoni, che ha occupato la prima posizione della classifica per 2 settimane di seguito. Nulla di nuovo, invece, nella classifica dei singoli più venduti, dove al primo posto c'è sempre "Take me to the church" di Hozier. Secondo e terzo posto occupati rispettivamente da "Guerriero" di Marco Mengoni e "Magnifico" di Fedez.

J-Ax torna a ruggire.