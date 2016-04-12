Tigri aumentano nel mondo: 3.890 esemplari

Il WWF ha diffuso una lieta notizia relativa alle tigre. Per la prima volta, dopo 100 anni, la popolazione dei grossi felini è aumentata

"Questo è un passo fondamentale per il recupero di una delle specie più minacciate e iconiche al mondo. Insieme con i governi, le comunità locali, i filantropi ed altre Ong, abbiamo iniziato ad invertire la tendenza nel declino della popolazione delle tigri, ma sono necessari ancora più investimenti se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di raddoppiare il numero delle tigri selvatiche entro il 2022".

Attualmente vivono allo stato selvaggio ben 3.890 tigri; nel 2010 sul nostro pianeta c'erano solo 3.200 tigri selvatiche. Un forte aumento, dunque, nel giro di 6 anni. Ciò, comunque, non deve far esultare molto poiché la tigre resta sempre tra le specie in via diA parlare dell'aumento della popolazione delle tigri selvatiche è stata anche Ginette Hemley, vice presidente della conservazione della fauna selvatica del WWF:Il fatto che la popolazione dei grossi felini sia aumentata non significa che l'uomo non deve più preoccuparsi di mutare i suoi piani per difendere gli animali in via di estinzione, comeC'è bisogno di nuovi interventi per ridurre la deforestazione e le emissioni di CO2 nell'aria, cause principali dell'estinzione di molte specie animali. Il WWF ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli amanti della tigre selvatica, impauriti dalle notizie riportate negli ultimi anni, secondo cui il grosso felino sarebbe scomparso dalla faccia della terra in un decennio. Per fortuna, il numero degli esemplari non è calato ulteriormente, anzi è aumentato. Oltre alle emissioni di CO2 nell'atmosfera e alla deforestazione, una delle cause dell'estinzione delle tigri è ilDalle statistiche del Network Traffic, 'costola' del WWF, tra il 2000 e il 2014 sono state uccise dai cacciatori di frodo ben 1.590 tigri, ossia 2 a settimana. I bracconieri, purtroppo, svolgono la loro nauseante attività anche su commissione. Molti soggetti, infatti, pagano molto per aver in casa carcasse di tigri in casa. Mah...