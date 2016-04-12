Archimede solar car 1.0: vettura ad energia solare
di Redazione
12/04/2016
In Sicilia, precisamente a Catania, è stato presentato il prototipo di Archimede solar car 1.0, un veicolo ad energia solareArchimede solar car 1.0 è un veicolo lungo 4,5 metri ed è dotato di diversi pannelli solari che accumulano energia solare e la convertono in energia elettrica che serve per lo spostamento. Il progetto è decisamente interessante ed è frutto della partnership tra numerosi ricercatori dell'Università di Catania, diversi membri di Onlus e vari titolari di imprese locali. La Futuro Solare Onlus potrebbe cedere il brevetto a chi vorrà produrre la vettura su larga scala, purché la produzione avvenga a Siracusa, dove è sorto il progetto Archimede, che è stato elogiato in tutto il mondo. Il docente dell'Università di Catania Lanzafame ha detto in merito ad Archimede solar car 1.0:
"Archimede solar è un vero proprio laboratorio viaggiante su ruote. E' il frutto della sinergia tra università e un pool di piccole aziende, supportato dall'impegno dei nostri studenti laureandi, a dimostrazione che è possibile conseguire un nuovo modello di mobilità sostenibile a partire dalla condivisione con il territorio dei nuovi paradigmi energetici decarbonizzati".Alla presentazione di Archimede solar car 1.0 c'era anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco, fiero del grosso traguardo raggiunto in Sicilia:
"Siamo orgogliosi del prototipo realizzato dai nostri ingegneri catanesi".Il progetto è decisamente importante poiché un veicolo del genere non solo non reca nocumento all'ambiente ma contribuisce a far risparmiare le famiglie: viaggiare con Archimede solar car 1.0, infatti, non costa nulla. Non dimentichiamoci che l'Italia è un Paese dove è alto l'irradiamento medio annuo. Alcune regioni, come Sicilia e Calabria, hanno quindi un potenziale produttivo di energia solare molto alto. Il Belpaese è uno dei principali produttori di tale energia ed è un'eccellenza nel campo della ricerca di soluzioni mirate a sfruttare l'energia solare. Sembrerò strano, ma quest'ultima è l'unica energia che si può usare in tutto il mondo in modo decentralizzato, ovvero ovunque se ne ravvisi la necessità. L'energia solare è inesauribile a differenza delle fonti fossili che, pian piano, stanno scomparendo. Bisogna, dunque, trovare soluzioni green per alimentare i veicoli. Usare energia solare significa difendere l'ambiente: è noto a tutti, infatti, che la produzione di energia con carbone, petrolio, gas e il nucleare provoca seri danni al nostro pianeta. Occorre a tutti i costi favorire tutti i progetti che mirano a sfruttare l'energia solare, proprio come quello che ha portato a creare la Archimede solar car 1.0. L'uomo non si accorge che sta distruggendo il pianeta. Acqua, aria e suolo sono in pericolo. Le organizzazioni ambientaliste lanciano sempre moniti agghiaccianti relativi all'estinzione di specie animali e vegetali. Vogliamo continuare così? Vogliamo continuare a distruggerci? Invertiamo la tendenza, convertiamoci alle 'energie pulite', alla mobilità sostenibile, per migliorare il nostro pianeta. Esistono tante opzioni energetiche al petrolio, nucleare, gas etc... Manca solo la volontà. Soffermiamoci a riflettere su un fatto: ogni giorno il Sole fornisce energia per soddisfare migliaia di volte le necessità dell'umanità. L'energia solare è inesauribile, mentre petrolio, nucleare e carbone si stanno esaurendo e per questo diventano sempre più costosi. Perché l'uomo continua a pagare molto per distruggere il pianeta? Non si potrebbe risparmiare e, allo stesso tempo, non inquinare? O forse c'è qualcuno che deve ancora speculare sulle fonti energetiche esauribili?
