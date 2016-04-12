Archimede solar car 1.0: vettura ad energia solare

In Sicilia, precisamente a Catania, è stato presentato il prototipo di Archimede solar car 1.0, un veicolo ad energia solare

"Archimede solar è un vero proprio laboratorio viaggiante su ruote. E' il frutto della sinergia tra università e un pool di piccole aziende, supportato dall'impegno dei nostri studenti laureandi, a dimostrazione che è possibile conseguire un nuovo modello di mobilità sostenibile a partire dalla condivisione con il territorio dei nuovi paradigmi energetici decarbonizzati".

"Siamo orgogliosi del prototipo realizzato dai nostri ingegneri catanesi".

Archimede solar car 1.0 è un veicolo lungo 4,5 metri ed è dotato di diversi pannelli solari che accumulano energia solare e la convertono in energia elettrica che serve per lo spostamento. Il progetto è decisamente interessante ed è frutto della partnership tra numerosi ricercatori dell'Università di Catania, diversi membri di Onlus e vari titolari di imprese locali. La Futuro Solare Onlus potrebbe cedere il brevetto a chi vorrà produrre la vettura su larga scala, purché la produzione avvenga adove è sorto il progetto Archimede, che è stato elogiato in tutto il mondo. Il docente dell'Università di Catania Lanzafame ha detto in merito ad Archimede solar car 1.0:Alla presentazione di Archimede solar car 1.0 c'era anche il sindaco di Catania,, fiero del grosso traguardo raggiunto in Sicilia:Il progetto è decisamente importante poiché un veicolo del genere non solo non reca nocumento all'ambiente ma contribuisce a far risparmiare le famiglie: viaggiare con Archimede solar car 1.0, infatti, non costa nulla. Non dimentichiamoci che l'Italia è un Paese dove è alto l'irradiamento medio annuo. Alcune regioni, come Sicilia e Calabria, hanno quindi un potenziale produttivo di energia solare molto alto. Il Belpaese è uno dei principali produttori di tale energia ed è un'eccellenza nel campo della ricerca di soluzioni mirate a sfruttare l'energia solare. Sembrerò strano, ma quest'ultima è l'unica energia che si può usare in tutto il mondo in modo decentralizzato, ovvero ovunque se ne ravvisi la necessità. L'energia solare è inesauribile a differenza delle fonti fossili che, pian piano, stanno scomparendo. Bisogna, dunque, trovare soluzioni green per alimentare i veicoli. Usare energia solare significa difendere l'ambiente: è noto a tutti, infatti, che la produzione di energia con carbone, petrolio, gas e il nucleare provoca seri danni al nostro pianeta. Occorre a tutti i costi favorire tutti iche mirano a sfruttare l'energia solare, proprio come quello che ha portato a creare la Archimede solar car 1.0. L'uomo non si accorge che sta distruggendo il pianeta. Acqua, aria e suolo sono in pericolo. Le organizzazioni ambientaliste lanciano sempre moniti agghiaccianti relativi all'estinzione di specie animali e vegetali. Vogliamo continuare così? Vogliamo continuare a distruggerci? Invertiamo la tendenza, convertiamoci alle 'energie pulite', alla mobilità sostenibile, per migliorare il nostro pianeta. Esistono tante opzioni energetiche al petrolio, nucleare, gas etc... Manca solo la volontà. Soffermiamoci a riflettere su un fatto: ogni giorno il Sole fornisce energia per soddisfare migliaia di volte le necessità dell'umanità. L'energia solare èmentre petrolio, nucleare e carbone si stanno esaurendo e per questo diventano sempre più costosi. Perché l'uomo continua a pagare molto per distruggere il pianeta? Non si potrebbe risparmiare e, allo stesso tempo, non inquinare? O forse c'è qualcuno che deve ancora speculare sulle fonti energetiche esauribili?