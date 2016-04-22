Time rivela classifica personaggi più influenti al mondo

Il Time ha pubblicato al classifica dei personaggi più influenti al mondo. Ebbene, nella chart compaiono anche gli italiani Riccardo Tisci ed Elena Ferrante

"In un modo o nell'altro, ognuno di loro incarna una svolta: hanno infranto le regole, hanno battuto il record, hanno violato il silenzio, hanno oltrepassato i confini per rivelare ciò che siamo capaci di fare. Le persone nella lista, ognuno a suo modo, ha una lezione da insegnare. Non dobbiamo approvare o stroncare loro ma dobbiamo imparare le loro lezioni. Queste persone hanno il potere di farci riflettere".

"E' il più posato di tutti, molto tranquillo se c'è da far serata ma artisticamente ed intellettualmente il più avanti di tutti".

Come ogni anno, il Time ha deciso la classifica delle personalità che hanno dato un apporto significativo al cambiamento del mondo, in bene o in male. La copertina dell'ultimo numero dell'autorevole rivista è stata dedicata ai seguenti personaggi: Nicki Minaj, Leonardo Di Caprio, Pryanka Chopra, Lin-Manuel Miranda, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan, e Christine Lagarde. Le categorie contemplate dal Time sono 5: titani, pionieri, artisti, leader e icone. Ogni personaggio famoso parla di un altro; ad esempio, quest'anno il repubblicano Mitt Romney ha riservato alcune parole per Paul Ryan. La classifica 2016 dei personaggi più influenti stilata dal Time parla anche un po' italiano, visto che compaiono Riccardo Tisci, numero die la scrittrice Elena Ferrante. Presenti, ovviamente, Barack Obama, Angela Merkel, Christine Lagarde, Vladimir Putin e, a sorpresa, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Tra gli sportivi è stata segnalata anche Caitlyn Jenner, oro olimpico nel 1976, nel decathlon, che nacque uomo e poi è diventato donna. Spiccano tra i titani il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg, Papa Francesco e il CEO Apple Tim Cook. Elena Ferrante, nota scrittrice italiana, e lo stilista Riccardo Tisci sono stati segnalati nella categoria degli artisti. Tra le icone non potevano mancare ovviamente, fresco di Oscar, e il regista Alejandro Gonzalez Inarritu. Per visualizzare chi è stato annoverato nella classifica stilata recentemente da Time basta andare sul sito Time.com. Da notare che il presidente Usa Obama compare nella prestigiosa classifica per l'11esima volta; il cancelliere tedesco Angela Merkel, invece, per l'ottava. Le donne nella chart sono 40, come Christine Lagarde, numero uno del FMI, Hillary Clinton, Elena Ferrante e Melissa McCarty. Il personaggio più giovane che compare nella chart è la nuotatrice 19enne Katie Ledecky, quello più anziano l'artista 89enne Yayoi Kusama. L'editore del Time, Nancy Gibbs, ha detto:Bella soddisfazione anche per l'Italia, visto che nella chart figurano anche Riccardo Tisci ed Elena Ferrante. Lui è diventano una vera icona del mondo della moda: da 10 anni è direttore artistico di Givenchy. Riccardo ha 39 anni ed è uno dei volti più famosi nel campo della moda. Nonostante la sua fama non dimentica l'Italia e i suoi familiari (ha 8 sorelle, ndr): ha recentemente ristrutturato una casa in provincia di Como, dove vivono i suoi cari. Tisci ha amici del calibro di, Madonna e Courtney Love ma non si monta la testa. Riguardo a Jay-Z, ha detto: