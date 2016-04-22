Caso Yara: corrispondenza 'piccante' tra Bossetti e detenuta. Lettere in aula?

Il processo sul delitto della giovane Yara Gambirasio prosegue ed ora, probabilmente, verranno esaminato le lettere 'piccanti' che il principale imputato, Massimo Bossetti, avrebbe inviato a una detenuta

"E' una corrispondenza tra persone adulte che non si sono mai viste tra loro. Sono lettere (ci siamo anche un po' divertiti a leggerle) che devono essere contestualizzate e sono la trasposizione di una affettività compromessa dal carcere... in queste lettere viene confermata la personalità dell'imputato che continua a dirsi innocente, continua ad avere fiducia nei giudici e ha parole positive anche nei confronti della vittima, in un contesto in cui non poteva pensare che venissero sequestrate".

"Queste lettere vanno contestualizzate e si tratta di lettere sintomo di una situazione affettiva compromessa, tanto che in Paesi più civili del nostro sono allo studio provvedimenti proprio sull'affettività in carcere. Si tratta di corrispondenza tra adulti e che non contiene riferimenti alle ricerche nei computer, come sostenuto dall'accusa. Se serve per delineare la personalità dell'imputato in queste lettere vi è una ripetuta proclamazione di innocenza e di fiducia nei giudici. Vi sono anche parole riguardanti la vittima che, se non sincere, non avrebbero senso dal momento che Bossetti stava intrattenendo una corrispondenza con una persona che non aveva mai conosciuto.

"E' necessario risolvere macroscopiche anomalie che sono state evidenziate dai consulenti su valutazioni che hanno messo gli stessi consulenti della Procura in disaccordo tra di loro".

