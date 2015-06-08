Loading...

Torino, uccide figlio tossicodipendente: 82enne confessa delitto

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

TITOLO

Tragico episodio a None, piccolo paese in provincia di Torino. Un uomo di 82 anni, Leonardo Buongiorno, ha ucciso il figlio 48enne, Italo, con una coltellata a un fianco. La vittima era tossicodipendente.

I litigi tra padre e figlio erano sempre più frequenti per via della dipendenza della droga del 48enne, finché, ieri sera, l'82enne ha preso un coltello da cucina ed ha colpito Italo. Il fratello della vittima era presente in casa.

Un volta arrivati nella casa dell'anziano, in via San Rocco, i carabinieri hanno trovato il corpo di Italo in cucina. L'82enne ha confessato il delitto.

