Pizzaiolo cucina per una ragazza e poi la stupra

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

Fatto che arriva da Milano, ove un paio di giorni fa, una donna, cittadina inglese di 27 anni, in Italia senza una fissa dimora, è stata avvicinata intorno alle ore 3:00 da un egiziano, un pizzaiolo, che l'ha invitata a mangiare una pizza, preparata da lui, dopo l'orario di chiusura. La giovane ha accettato l'invito a mangiare una pizza in via Broglio, nel locale, che ha appositamente riaperto dopo la chiusura, ed ove i due hanno cenato. Ma alla fine della cena, l'uomo ha tentato un approccio con la donna, ed al rifiuto di lei, ha preso un coltello e l'ha obbligata ad un rapporto sessuale. Subito dopo, la stessa vittima ha dato l'allarme, e gli agenti del Commissariato Comasina, grazie anche alla collaborazione del datore di lavoro, hanno individuato e fermato il pizzaiolo, un egiziano di 24 anni, irregolare. Denunciato anche il titolare della pizzeria per lo sfruttamento di manodopera clandestina. Michela Galli
