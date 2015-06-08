Home Gossip Kate Middleton scatta le prime foto ufficiali di George e Charlotte

di Redazione 08/06/2015

Kensington Palace ha pubblicato via social quattro teneri scatti dei due principini George e Charlotte, scattate da mamma Kate Middleton, a metà maggio. A un mese circa dalla nascita della principessa Charlotte, ecco le prime foto ufficiali della principessa, in compagnia del fratellino George, immortalati nel calore domestico, della casa in cui vivono. A pubblicare gli scatti, il sito ufficiale dei duchi di Cambridge ed il profilo social, su Twitter di Kensington Palace, che ha immancabilmente ottenuto tantissime condivisioni ed apprezzamenti. E proprio lo stesso profilo, ha fatto sapere, che la fotografa è stata la duchessa di Cambridge, che ha fatto posare i bimbi, a due settimane dalla nascita della piccola Charlotte. Quattro le foto pubblicate, ove il pincipino George, vestito di celeste, tiene in braccio la sorellina, vestita di bianco, ed in una la bacia dolcemente sulla fronte. Michela Galli

