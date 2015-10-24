Home Attualità Torna Ora Solare, Lancette Indietro 60 Minuti: Depressione Stagionale Aleggia

Torna Ora Solare, Lancette Indietro 60 Minuti: Depressione Stagionale Aleggia

di Redazione 24/10/2015

Stanotte torna l'ora solare. Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro. In realtà, oggi, grazie alla tecnologia a spostare le lancette indietro di 60 minuti ci pensano smartphone, tablet e pc Insomma, a partire dalla notte tra 24 e 25 ottobre dormiremo un'ora in più . Come ogni anno, però, in occasione del passaggio dall'ora legale all'ora solare molte persone vengono colpite da ansia, malesseri vari e la cosiddetta 'depressione stagionale', quella che gli inglesi e americani chiamano 'Seasonal Affettive Disorder', ovvero una sorta di depressione correlata alla stagione che peggiora con l'avvento dell'ora solare. I soggetti che diventano vittime della 'depressione stagionale' si sono generalmente stanchi, pigri e assonnati. Tante persone, al passaggio dell'ora legale a quella solare, hanno problemi anche sul lavoro, diventando meno produttive. Gli esperti raccomandano a chi soffre di 'depressione stagionale' di coricarsi presto la sera e svegliarsi prima la mattina . Questo per permettere all'organismo di abituarsi al nuovo orario. Negli ultimi anni è stata proposta da molti l'eliminazione dell'ora solare per evitare tutti i disagi che porta il cambio d'orario. In sostanza si auspica che l'ora legale sia vigente tutto l'anno. Chissà se ciò avverrà? Il Codacons ha dichiarato recentemente: "Secondo alcuni studiosi americani lo sfasamento di un’ora determina, in un bambino su due, disturbi del sonno. E risintonizzare i ritmi biologici provoca un disagio per l’organismo, anche negli individui adulti". L'associazione dei consumatori ha anche ricordato che l'80% degli italiani vorrebbe abolire l'ora solare in modo di avere più luce anche durante la stagione invernale, con un notevole risparmio anche in termini economici. Codacons ha anche aggiunto: "Ricordiamo che in farmacia, a seguito del cambio ora solare-legale, si impennano anche le vendite di prodotti contro il jetlag". Tra poco torneremo a dormire un'ora in più, dunque, anche se a molte persone non piace questo cambio d'orario. Gli esperti consigliano, per evitare i disturbi tipici della passaggio dell'ora legale all'ora solare, di mangiare cibi leggeri, fare sport e se, possibile, andare a dormire prima .

