Zio Abusa di Nipotine di 7 e 4 Anni: Sconcerto a Catania

Zio Abusa di Nipotine di 7 e 4 Anni: Sconcerto a Catania

di Redazione 24/10/2015

Sconcerto a Catania per una storia di pedofilia che vede protagonista un sessantenne, ex appartenente alle forze dell'ordine. L'uomo, a quanto pare, ha abusato più volte delle nipotine di 7 e 4 anni Secondo una prima ricostruzione, l'orco 60enne, residente a Milano, profittava delle vacanze estive per tornare a Catania, la sua città natia, e vedersi coi suoi parenti. In tali occasioni avrebbe violentato le nipotine. Una storia decisamente agghiacciante che per fortuna è stata scoperta. Orchi del genere non devono certamente restare in libertà. Sono state proprio le bimbe a rivelare alla mamma gli abusi subiti dallo zio. Subito la donna ha parlato col marito e, nonostante alcuni familiari insistessero per 'chiudere un occhio' sulla vicenda, hanno deciso di denunciare il sessantenne lurido. A mettere in manette l'ex appartenente alle forze dell'ordine sono stati i poliziotti, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere . Le bimbe hanno fornito una descrizione chiara e precisa degli abusi subiti dallo zio. Ora le piccole sono assistite da un neuropsichiatra infantile , visto che il loro equilibrio psichico è stato alterato dalle molestie subite da quello zio che tutti credevano buono e generoso. L'arresto è arrivato al termine delle indagini dirette dal procuratore aggiunto Marisa Scavo e da Laura Garufi, sostituto procuratore. Gli investigatori, dopo la denuncia presentata dalla madre delle minorenni, hanno iniziato ad indagare in modo accurato ed hanno scoperto elementi da cui emerge la colpevolezza dello zio-orco. Una vicenda agghiacciante che, probabilmente, nessuno avrebbe mai scoperto se i genitori delle bimbe non avessero sporto denuncia . Non è la prima volta che vengono alla ribalta vicende nauseanti del genere. Molte volte, purtroppo, l'orco si nasconde proprio in famiglia. La regola primaria, dunque, è quella di fare sempre domande ai bimbi piccoli, non trascurare eventuali cambiamenti del loro comportamento e dare peso al loro silenzio.

