Torvaianica: 18enne annega, malore dopo aver mangiato
di Redazione
16/07/2015
L'estate inizia a mietere le sue vittime. L'attenzione, quando si fa il bagno in mare, non è mai abbastanza. Ieri, a Torvaianica, in provincia di Roma, un 18enne ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare. E' successo nei pressi dello stabilimento dell'Aeronautica MilitareVano il tempestivo intervento, sul posto, del personale del 118, di un'ambulanza e di un'eliambulanza. Secondo le prime indiscrezioni, il 18enne si è immerso nell'acqua dopo aver mangiato: è probabile, dunque, che abbia avuto un malore. I bagnini hanno subito riportato il giovane a riva, iniziando a compiere le manovre di rianimazione. Il personale del 118 ha fatto il possibile per salvare il giovane ma, dopo 40 minuti di operazioni per rianimarlo, ha dovuto constatarne la morte.
