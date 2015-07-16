Juventus, tentazione Alex Sandro: prima cessione Isla
di Redazione
16/07/2015
La Juventus pensa al mercato in uscita prima di tutto ma, ovviamente deve rinforzarsi; quindi non può disdegnare il mercato in entrata. L'idea, ora, è Alex SandroIl club bianconero sa che non sarà facile portare a Torino Vrsaljiko, giocatore del Sassuolo; per questo sta pensando ad Alex Sandro. Prima, però, deve sbrigare la pratica Isla, calciatore su cui ha messo gli occhi il Siviglia dopo la cessione di Vidal al Barcellona. Una volta conclusa la cessione di Isla, la Juve inizierà subito a trattare col Porto per l'acquisto di Alex Sandro. C'è una clausola rescissoria di 50 milioni che, però, il Porto sarebbe disposto a modificare se i bianconeri offrissero almeno 15 milioni di euro.
