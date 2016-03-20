Toscolata, volontari cercasi per valutarne effetti benefici

Se siete amanti del cioccolato potete partecipare a uno studio avviato dagli esperti dell'Università di Pisa

Volontari dovranno consumare 40 grammi di cioccolato al giorno

Cioccolato fondente elisir per il cuore

"Pare che i benefici si debbano all'azione antiossidante dei flavonoidi contenuti nel cacao, gli stessi di cui sono ricchi, ad esempio, i frutti rossi. Ma studi più recenti sottolineano anche il ruolo della teobromina, un alcaloide contenuto nella pianta del cacao ad azione vasodilatatrice e cardiostimolante... Consigliare di aumentare il consumo di cioccolato mi pare francamente eccessivo, semmai dico ai miei pazienti di continuare a mangiarne (se non hanno problemi di peso o diabete) 10 o 20 grammi al giorno, pari a un quadretto o un cioccolatino".

Gli studiosi toscani, in sostanza, stanno cercando diversi volontari che dovranno consumare 40 grammi di cioccolato al giorno. Nello specifico, lo studio mira a verificare gli effetti della, un particolare tipo di cioccolata prodotta in Toscana e ricca di antiossidanti. Il progetto è alla fase finale. Ora i ricercatori sono alla ricerca di 15 volontari tra i 35 e 65 anni che rischiano patologie cardiocircolatorie per obesità, sovrappeso, colesterolo od altre ragioni. Il test partirà a metà aprile e terminerà a luglio. I medici controlleranno l'apparato cardiocircolatorio dei volontari prima e dopo la sperimentazione per scoprire glidella Toscolata. Dai primi test è emerso che il gustoso cioccolato toscano fa bene alla salute, ovviamente se assunto con moderazione.Se venissero accertati gli effetti benefici della Toscolata sulla salute umana non ci dovremmo sorprendere perché sono numerosi gli studi internazionali che hanno evidenziato ledel cioccolato fondente, un vero e proprio toccasana per apparato vascolare e cuore. Uno studio australiano, ad esempio, ha permesso di scoprire che il cioccolato fondente potrebbe far calare il rischio diin soggetti a rischio cardiovascolare. Non solo. Il consumo di cioccolato è associato a un calo della pressione sanguigna e del colesterolo. Perché il cioccolato fa così bene alla salute, specialmente all'apparato cardiovascolare? Illuminanti le parole del biologo nutrizionista