Fedez dà forfait al Jet Club e vola a Miami per divertirsi
20/03/2016
Fedez annulla un concerto per questioni di salute e poi posta foto su Instagram che lo ritraggono in costume a Miami
Niente concerto al Jet Club e relax in FloridaQualche giorno fa il Jet Club, locale di Cermanate (Como) dove si sarebbe dovuto esibire il rapper milanese ha postato un lungo messaggio con cui ha annunciato il forfait dell'artista per motivi di salute:
"E' con dispiacere che la direzione del Jet Club comunica che,a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'artista per il trauma facciale riportato la scorsa settimana, Fedez non potrà presenziare al nostro evento di sabato 19 marzo. Confermiamo che Fedez sarà presente al Jet Club di Cermenate sabato 2 aprile 2016, in quell'occasione tutti i fans potranno ascoltare dal vivo l'artista, disponibile anche per foto ed autografi".
Venduti pochi biglietti?Fedez ha annullato la performance live di ieri perché, effettivamente, sta male oppure per altri motivi? Secondo voci di corridoio, sarebbero stati venduti pochi biglietti e, quindi, gli organizzatori dell'evento avrebbero pensato di procrastinarlo. A suffragare tale ipotesi ci sarebbero anche le foto che ritraggono Fedez, felice e sorridente, a Miami. Altro che problemi di salute! Ricordiamo che il rapper è stato recentemente protagonista di una 'scazzottata' con un vicino di casa ed ha rimediato un trauma alla mandibola. Fedez si diverte in Florida e rinvia un concerto in Italia. Come mai? Cosa c'è sotto? Una cosa è certa: l'artista milanese sta bene e si sta divertendo alla grande a Miami, tra bagni in piscina, alcol e mangiate. Molti ammiratori, però, sono rimasti delusi dal rinvio del concerto di ieri, soprattutto coloro che sono impegnati il prossimo 2 aprile. Gli artisti sono fatti così e Fedez, dopo la rissa con il vicino di casa e l'addio alla sua storica fidanzata Giulia Valentina, non sembra più lo stesso. Chi lo conosce bene ha rivelato che ultimamente è molto nervoso.
