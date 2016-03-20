Home Home Nonna e nipotina di Reggello ritrovate in pessime condizioni

Nonna e nipotina di Reggello ritrovate in pessime condizioni

di Redazione 20/03/2016

Nonna e nipotina di 13 mesi, scomparse di recente a Reggello (Firenze) sono state scoperte dagli investigatori in un canalone. Ambedue sono in gravi condizioni Ritrovamento a Ponte Motrione A denunciare la scomparsa delle due sono stati i parenti, non vedendole tornare a casa. La nonna, una 63enne, era uscita di casa con la nipotina per fare una passeggiata. Le due, però, avevano fatto perdere le tracce. Dopo la denuncia sono scattate subito le indagini, effettuate dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai volontari. Sono stati proprio i pompieri, nelle ultime ore, a trovare nonna e nipotina, una bimba di soli 13 mesi, in un canale non lontano dalla frazione di Cascia, precisamente a Ponte Motrione. Le operazioni mirate al ritrovamento di nonna e nipotina sono andate avanti tutta la notte e, alla fine, le due sono state ritrovate. Piccola in stato di ipotermia acuta Fondamentale per il ritrovamento di Morena Ghinassi e la nipotina è stato l'alacre lavoro dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno usato anche un elicottero per monitorare meglio l'area. La 63enne e la piccola versano in pessime condizioni. I medici sono preoccupati soprattutto per le condizioni della piccola, in stato di ipotermia acuta: gli operatori del 118 hanno subito tentato di rianimarla, trasportandola poi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove si trova attualmente. La nonna, invece, ha riportato un grave trauma cranico ed è sotto choc: ovviamente non è in grado di riferire cosa è accaduto. I medici del nosocomio di Ponte a Niccheri stanno facendo il possibile per trarla in salvo. Secondo le prime informazioni, la 63enne e la nipotina sono state ritrovate in una zona impraticabile. Carabinieri e vigili del fuoco hanno faticato non poco per raggiungerla. Alle ricerche hanno preso parte molte persone di Reggello, tra cui il sindaco Cristiano Benucci. Nonna e nipotina erano uscite di casa ieri, verso le 16, facendo perdere le loro tracce.

