Tradimento: uomini e donne hanno reazioni differenti

I ricercatori della Chapman University (Usa) hanno portato avanti il più grande studio sulla reazione di uomini e donne all'infedeltà, scoprendo che è differente.

Agli uomini non importa nulla del tradimento mentale: mentre le donne diventano generalmente furiose quando scoprono che i loro partner elucubrano su altre.

Insomma gli uomini si arrabbiano solo se le partner hanno rapporti 'intimi' con altri; le donne, all'opposto, si innervosiscono quando i loro uomini vaneggiano su altre.