Milano: che fine ha fatto Sara Delbianco? Studentessa fa perdere tracce

E' mistero a Settala, in provincia di Milano, sulla scomparsa di una ragazzina di 14 anni, Sara Delbianco.

La teenager era uscita, come sempre, per recarsi a scuola ma non è mai arrivata al liceo Oberdan di Treviglio (Bergamo). Alcune ragazze hanno visto Sara sul treno diretto a Treviglio; la 14enne, però, non è mai arrivata a scuola.

Non si conosce ancora il motivo che ha spinto la ragazza a non recarsi a scuola e far perdere le sue tracce. La pista più seguita dagli inquirenti è l'allontanamento volontario.