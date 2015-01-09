Fidel Castro è morto: annuncio choc su Diario Las Americas

"Fidel Castro è morto". Questo il messaggio lapidario pubblicato nelle ultime ore su un tabloid statunitense. Prevista per oggi una conferenza stampa a L'Avana; non si sa, però, se l'argomento verrà trattato.

L'inquietante notizia è stata riportata dal quotidiano Diario Las Americas e diffusa anche dall'emittente televisiva America tv, collegata al medesimo gruppo. Fide Castro, lo ricordiamo, non appare pubblicamente da un anno circa. Tale circostanza è bastata per arrivare alla conclusione di un presunto decesso del leader cubano.