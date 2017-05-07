Home Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico news: Luca Onestini, ultime esterne e pronostici sulla scelta

Trono Classico news: Luca Onestini, ultime esterne e pronostici sulla scelta

di Redazione 07/05/2017

Ormai il momento della scelta anche per Luca Onestini si avvicina. Il tronista lo farà nelle registrazioni di Uomini e Donne previste per mercoledì 10 maggio, lasciando così poi spazio al percorso di Rosa Perrotta e Desirée Popper, e in queste ore si stanno moltiplicando le previsioni sulla corteggiatrice che uscirà con lui anche se molti indizi sembrano portare verso Soleil Sorgé che continua a rimanere la favorita. In effetti la modella italo-americana è sembrata fin da subito la favorita del tronista bolognese nonostante la concorrenza di Giulia Latini prima e quella di Cecilia Zagarrigo adesso che rischia di far saltare il banco. Come svelano le ultime anticipazioni tv su Uomini e Donne sembra che questa settimana Luca si sia dedicato ad un'esterna soltanto con Cecilia, in modo da prendere una decisione definitiva sulla corteggiatrice torinese che però rischia un'altra beffa dopo essere stata scartata in passato anche da Oscar Branzani, mentre molti pensano che per Giulia Latini ci siano ormai poche chances anche se lei ha detto di voler andare sino in fondo. E a dare ulteriore pepe alla scelta di Luca nelle ultime ore è arrivato anche un post provocatoria di Soleil che su Instagram ha postato un suo primo piano molto affascinante con un commento al veleno per le sue rivali. “Credo sinceramente che dopo questa foto Cecilia e Giulia faranno colazione con lo Xanax. Keep on shining”, ha scritto. Lei sembra certo quindi che il giorno della scelta non ci saranno brutte sorprese. Ma sarà veramente così?

