I migliori antivirus per il nostro PC
di Redazione
06/05/2017
Con l'avvento del web molti professionisti hanno avuto l'esigenza di installare un buon antivirus a tutela del copyright o con la finalità di proteggere dati, password e informazioni riservate, ritenute essenziali per la propria attività. Oggi non è più così solo per chi opera nell’informatica. Scegliere un antivirus affidabile ed efficace è diventata una priorità per tutti gli utenti che intendono navigare su internet in totale sicurezza. Chiunque utilizzi la rete, infatti, oltre ad avere la necessità di aggiornare il computer in modo da garantirsi il suo buon funzionamento e ottimizzarne la resa, deve necessariamente difendersi da malware come trojan, worm e virus capaci di infettare il pc e qualsiasi dispositivo mobile di ultima generazione come tablet o smartphone. La conseguenza di tali spiacevoli intrusioni è il rallentamento del sistema che, in molte occasioni, viene danneggiato al punto da andare in tilt impedendo la fruibilità della rete, dei servizi e delle applicazioni normalmente in uso. Ma non finisce qui. Nonostante i controlli di nuclei speciali della Guardia di Finanza, la pirateria online è un fenomeno in continua espansione capace di mietere vittime anche tra gli utilizzatori più attenti e preparati: hacker sempre più agguerriti sono in grado di minare l'operatività del sistemi informatici, generando una serie di problemi legati non soltanto alla connettività. Tra i più comuni e frequenti, si segnalano il data breach (violazione dei dati personali per fini illeciti) e la sottrazione di denaro da carte di credito, conti bancari o postali, reati che però possono essere prevenuti ed evitati sia con un po' di prudenza che grazie ad un buon antivirus. Innanzitutto bisogna tenere bene a mente che l'accesso dei virus spesso avviene via mail, tramite video musicali, app o videogiochi scaricabili gratuitamente quindi bisogna stare molto attenti a non aprire posta o file di dubbia provenienza o sospetti. Basta un attimo di distrazione e il computer diventa lento, si arresta e viene rilevata la presenza di spam. Per evitare intrusioni indesiderate, la migliore soluzione adottare un antivirus funzionante che non impatta sulla funzionalità del pc rendendo più sicuro l'accesso al web. Consultare le recensioni di antivirus online, fatte da altri utenti o da specialisti del settore, consente di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, sia in versione free che a pagamento. Una caratteristica di un buon antivirus è quella di essere in grado di individuare false minacce, causa di inutili perdite di tempo, e di garantire buone prestazioni. Gli antivirus gratuiti offrono una protezione basic e sono indicati per chi ha meno dimestichezza con la rete o pretese non eccessive. Quelli a pagamento sono antivirus più performanti e adatti a chi ha più esperienza nel settore informatico e necessita di connessioni più sicure. Mettersi al riparo da qualsiasi brutta sorpresa oggi non è mai stato così facile: tra i migliori antivirus è possibile scegliere tra AVG, Bitdefender o Kaspersky, con la certezza e la tranquillità di evitare blackout o danni ancora peggiori. Fonte articolo : http://www.miglior.it/antivirus
Redazione