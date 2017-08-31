Home Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, tutto finito tra Gemma e Marco

Trono Over, tutto finito tra Gemma e Marco

di Redazione 31/08/2017

Finalmente è arrivato il giorno della prima registrazione di Uomini e Donne, ma la redazione ha deciso di regalare l'ennesima delusione del Trono Classico. Gli studi del dating show infatti non si sono aperti con i nuovi tronisti, bensì con il Trono Over ed è stato così svelato il grande mistero dell'estate: Gemma Galgani e Marco Firpo non sono più una coppia, come era ormai abbastanza chiaro dagli ultimi rumors. La conferma è arrivata direttamente da Gemma che ha ammesso di aver rotto con il suo compagno a fine luglio, come era successo lo scorso anno con Giorgio Manetti. Una tempistica che non convince nessuno, a cominciare da Tina Cipollari che ha accusato la sua eterna rivale di aver studiato tutto a tavolino solo per avere la giusta visibilità per tutta l'estate e garantirsi il rientro a Uomini e Donne da single per andare avanti ancora un anno. Marco è andato più a fondo, spiegando che hanno scoperto di avere esigenze e stili di vita diversi. Ma il 'cavaliere' ligure si è anche sottoposto ad un piccolo intervento e durante la degenza Gemma era con lui. Firpo sente ancora la sua mancanza, si commuove quando ne parla, ma ormai è andata così. E allora torna ancora una volta di moda Giorgio Manetti che contrariamente alle previsioni di qualcuno è tornato regolar,mente al Trono Over di Uomini e Donne. Per lui è stata un'estate molto rilassante, ma solidarizza con Marco perché anche l'affascinante fiorentino ha vissuto le stesse sensazioni. Tra i ritorni, anche quelli di Graziella e Sossio che sembrano non aver nessuna intenzione di mollare.

