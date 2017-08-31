Home Gossip GF Vip, Giulia De Lellis entra in Casa

GF Vip, Giulia De Lellis entra in Casa

di Redazione 31/08/2017

Sta diventando uno dei tormentoni estivi più gettonati, ma ora probabilmente c'è una risposta definitiva a tutti i dubbi dei suoi fans: Giulia De Lellis entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip e lo farà fin dalla prima puntata l'11 settembre: nelle ultime settimane il nome della ex corteggiatrice e successiva scelta di Andrea Damante prima è stato dato per certo, poi sembrava essere stato eliminato e ora invece torna con prepotenza di moda per 'colpa' della produzione. Sulle pagine social del GF Vip infatti negli ultimi giorni sono state postate alcune foto dei concorrenti che parteciperanno al reality di Canale 5 e una in particolare ha catturato l'interesse. Su Instagram infatti appare una ragazza che sembra proprio la bella Giulia come hanno confermato anche dal blog Il Vicolo delle News. Anche se si vedono soltanto le gambe e le mani, in primo piano ci sono il bracciale e l’anello indossati solitamente dall'attuale fidanzata di Andrea Damante e che sono così cari ai suoi fans. Così la ragazza romana, dopo aver partecipato indirettamente al GF Vip nella prima stagione come supporter del fidanzato Andrea ma anche per i suoi siparietti polemici con Asia Nuccetelli e sua madre Antonella Mosetti, adesso avrà una nuova chance come concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. E con lei dovrebbero esserci almeno altri due ragazzi in arrivo da Uomini e Donne, gli ex tronista Luca Onestini e Rosa Perrotta. Una scelta che se fosse confermata farebbe pendere decisamente la bilancia sulla trasmissione di Maria De Filippi scatenando nuove polemiche con chi non li ritiene veri Vip.

