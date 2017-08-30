Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news: Mattia Marciano sul trono

Uomini e Donne news: Mattia Marciano sul trono

di Redazione 30/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ormai era chiaro da diversi giorni, ma adesso è arrivata anche l'ultima conferma: ieri, 29 agosto, Mattia Marciano è stato avvistato da molti mentre si aggirava per Piazza Plebiscito, uno dei luoghi di Napoli più conosciuti al mondo, seguito da alcune telecamere. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne era lì a registrare il filmato come nuovo tronista di Uomini e Donne, per prendersi una rivincita su quello che è successo solo pochi mesi fa. Non è la prima volta che la redazione di Uomini e Donne concede ad un ex corteggiatore la possibilità di tornare negli studi romani del dating show con un altro ruolo, ma soprattutto è una scelta che fa felice tutto il pubblico. In pochi mesi infatti il giovane e affascinante dentista napoletano è riuscito a farsi amare e apprezzare moltissimo dei suoi fans, rimasti delusi dalla mancata scelta di Desirée Popper. E sono stati molti, da maggio ad oggi, a spingere sul web e via social per rivedere Mattia Marciano come nuovo tronista di UeD anche se fino ad ora non c'era nessuna certezza della sua presenza. Vedremo un ragazzo diverso da quello che avevamo lasciato la scorsa primavera oppure saprà conquistare le sue corteggiatrici con la semplicità e la schiettezza che ha sempre dimostrato? Ma Mattia ovviamente non sarà solo su quella poltrona rossa che negli anni è diventata il simbolo dei tronisti. Ad affiancarlo potrebbero essere Attilio Barletta, ex corteggiatore in due occasioni e fratello dell'ex tronista Alessandro Pess, e un ragazzo di nome Alex che però pare non sia quell'Alex Adinolfi indicato come possibile nuovo tronista gay. In più almeno una ragazza, con molte candidate possibili a cominciare da Cecilia Zagarrigo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp