Arma dei carabinieri: anniversario fondazione, 201 anni al servizio del cittadino

Carabinieri in festa, in questi giorni, per il 201esimo anniversario della fondazione della Benemerita. Per la precisione, il 5 giugno di ogni anno l'Arma festeggia l'anniversario della sua fondazione.

Nel 2000, l'Arma diventò autonoma; fino ad allora era agglomerata nell'Esercito. Oggi è una Forza armata autonoma. Ieri, in ogni caserma i carabinieri hanno festeggiato con sobrietà l'anniversario della fondazione dell'Arma, ricordando i tanti caduti in servizio e tutti coloro che, quotidianamente, si mettono al servizio del cittadino.

Rammentiamo che il "Corpo dei Carabinieri Reali" venne istituito nel lontano 13 luglio 1814 dal re Vittorio Emanuele; poi, nel 1973, il Corpo diventò Arma.