Come Truccarsi In Estate? Prodotti Waterproof E No Al Fondotinta

di Redazione

04/07/2016

MAKE UP D'ESTATE. In estate la pelle ha il sacrosanto diritto di respirare. Dimenticate che esista il fondotinta e regalate al viso un colorito uniforme con poudres leggere che non appesantiscano la pelle. La polvere ha una tenuta migliore rispetto alle terre liquide e resiste al sudore, inevitabile alle alte temperature. Se la pelle non ha ancora assunto un colorito ambrata, preferite blush color albicocca. Al contrario, concedetevi polveri sulle tonalità della terra. Per la sera, assolutamente consigliati gli illuminanti, come quello Glow Stick di Avon (13,50 euro). In alternativa, provate, dopo i primi soli, la povere pesca dal potere illuminante di Chanel (55 euro). Per tutti i giorni, optate per la polvere Artist Face Brush di Kiko (12,90 euro). Per gli occhi, abbastanza scontato che dobbiate utilizzare crayons waterproof ed ombretti resistenti all'acqua. Provate i contrasti cioccolato su pelli già baciate dal sole ed applicate un primer prima di stendere l'ombretto per allungarne la tenuta. Provate il kajal a lunga tenuta di p2 (2,99) e gli ombretti di Sephora Colorful Nacre', resistenti sino a 10 ore (9,99 euro). Per un mascara allungante e totalmente Waterproof, consiglio il Big & Multiplied di Avon (11,95 euro). E sulle labbra? Rimpolpanti o gloss waterproof colorati e nei sexy toni del pesca, del rosa e dell'arancio. Un Make Up che c'è ma non si vede!   
