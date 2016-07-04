Pasta fa ingrassare? No, aiuta a dimagrire
di Redazione
04/07/2016
Mangiare pasta fa ingrassare. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Molte, eh? Beh, tutto sbagliato. Ora gli esperti sfatano un falso mito che, però, ha rovinato la vita di molte persone, specialmente italiane. Gli amanti della pasta sono tanti soprattutto in Italia ma si è sempre detto che consumare la pasta asciutta fa ingrassare. Niente di più sbagliato. Sembrerebbe, invece, che tale alimento, simbolo dell'Italia, aiuti a mantenere la linea. Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di epidemiologia dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia) ha concluso che la pasta non fa ingrassare, anzi aiuta a dimagrire dopo aver esaminato due importanti progetti in tema, ovvero Moli-sani e INHES (Italian Nutrition & HEalth Survey). Lo studio si è concentrato su oltre 20.000 soggetti ed è stato finanziato in larga parte da Barilla, leader nel settore della produzione e commercio di pasta. I ricercatori di Isernia hanno dapprima analizzato le caratteristiche fisiche di ogni volontario (come altezza e peso) e poi i gusti alimentari. Ebbene, con molto stupore, si è appreso che il consumo della pasta non è associato a un aumento di peso, bensì al contrario, ovvero a una forma fisica al top. E' sbagliato dunque dire che la pasta fa ingrassare. Chiaramente ricordiamo che non bisogna eccedere con le dosi: medici e nutrizionisti consigliano di consumare non più di 50 grammi di pasta al giorno. Licia Iacoviello del Neuromed ha spiegato:
"Molte persone oggi bandiscono la pasta dalla tavola, andandola poi a sostituire con cibi meno salutari (ad esempio carni rosse in eccesso). E' senz'altro meglio restare fedeli alla dieta mediterranea, con consumi moderati di tutti i suoi elementi, la pasta in primis".Dimagrire con la pasta? Si può. Ovviamente, ricordiamo che possono permettersi di mangiare qualche grammo in più di pasta le persone che svolgono mestieri faticosi, sempre più rare. Chi svolge professioni che obbligano a restare seduti per molto tempo deve senz'altro regolarsi e limitare il consumo di pasta. Non abolire tale alimento dalla tavola, però! La pasta fa bene alla salute, l'importante è che ognuno di noi sappia regolarsi, assumendo un 'quantum' proporzionato alle necessità energetiche del suo organismo. Si può perdere peso mangiando pasta anche si è sedentari? La risposta è affermativa, purché si ricordi, ad esempio, di fare attenzione alle dosi (non più di 60/70 grammi a porzione) ed evitare il consumo di pane e patate. Sarebbe bene, inoltre, non consumare mai la pasta a cena e fare attenzione ai condimenti. Certo, per molti è difficile, per motivi di lavoro, consumare la pasta a pranzo. In questa società frenetica non si ha neanche più tempo di gustarsi in pace un buon piatto di pasta. Mah...
